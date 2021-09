Il senatore abruzzese è a capo della Commissione permanente Finanze e Tesoro

(LaPresse) “Il mio compito sarà di avvicinare le ragioni dell’Abruzzo alle ragioni dei decisori”. Lo ha detto a LaPresse il senatore abruzzese Luciano D’Alfonso, sottolineando alcuni importanti passaggi da compiere in quest’anno parlamentare che sta partendo, soprattutto per la Riforma fiscale. Nel ruolo di presidente della sesta Commissione permanente Finanze e Tesoro, D’Alfonso ha approfondito diversi aspetti: “C’è tutta la partita della riforma fiscale che dobbiamo indovinare facendo in modo che lo strumento fiscale sia un alleato della vita delle imprese e dei cittadini. C’è un segno molto forte di cambiamento che supera il rapporto di odio tra l’ordinamento tributario e i contribuenti. Per esempio, l’onere della prova spetterà all’ordinamento tributario per quanto riguarda l’illecito fiscale – ha aggiunto D’Alfonso – Noi dobbiamo però lavorare tutti insieme per grandi obiettivi di trasformazione di questa Regione in maniera tale che l’Abruzzo si possa alleare per la qualità della vita delle imprese e delle persone con la Regione Lazio, la Regione Molise e anche la Regione Marche”.

