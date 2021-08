Preso d'assalto il portale aperto dalla nuova Compagnia

Continuano senza sosta ad arrivare le candidature di piloti e assistenti di volo sul portale di Ita.

Già ieri erano state 4.900 le richieste, a fronte di 2.800 posti disponibili. Secondo indiscrezioni raccolte da LaPresse, è già stato raggiunto il numero massimo di piloti e assistenti di volo necessari alla compagnia.

Il portale, aperto ieri, nel giro di poche ore, è stato preso d’assalto al punto che, in poche ore, sono stati raggiunti i numeri necessari per i nuovi equipaggi della compagnia aerea.

Ita ha avviato la campagna per la ricerca di personale da inserire successivamente nelle aree di terra, di volo e negli staff, che proseguirà nei prossimi giorni. Al termine, per la compagnia, si aprirà la delicata fase di selezione delle candidature.

