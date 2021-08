Calendario incontri fino a fine settembre, nodo occupazionale al centro

(LaPresse) Si è concluso, nella sede romana di via dell’Arte, l’incontro tra il vertice di Ita e i sindacati di Filt-Cgil, Usb e Uil trasporti. “Trattativa in salita, molto molto difficile”, commenta Cleofe Tolotta di Usb trasporti, mentre per Fabrizio Cuscito (Cgil) spiega che “abbiamo chiesto un allargamento del confronto a livello governativo”. Critico anche Claudio Tarlazzi, di Uiltrasporti, secondo cui “è stato un incontro con luci e ombre” e “restano distanze sul piano industriale e occupazionale”

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata