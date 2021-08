La pmi, sbarcata sull’Aim a settembre 2020, è stata la prima società benefit con certificazione B Corp a quotarsi in Piazza Affari

Integrae SIM spiega su Linkedin che, attraverso la quotazione di Reti S.p.A., è stata la prima azienda a “portare sul AIM Italia una Bcorp. Scelta premiata dagli investitori con un +140% di performance in meno di 1 anno dall’IPO. Operazione che ha rafforzato la nostra conoscenza dei temi ESG e CSR, diventati una linea specifica di business che mette a disposizione delle imprese quotate e quotande un set di servizi innovativi e distintivi nel panorama del corporate finance italiano”.

Integrae SIM posta un articolo uscito sul Corriere della Sera nel quale il fondatore della Reti S.p.A. di Busto Arsizio, Bruno Paneghini, racconta come “per costruire il sito che si estende su 20mila mq non abbiamo cementificato, ma bonificato un’area abbandonata da circa 50 anni. La struttura industriale è stata rigenerata con l’obiettivo di offrire spazi innovativi per far crescere, professionalmente ma anche umanamente. Parte della collezione d’arte privata che ho creato con mia moglie è qui, per ispirare tutti”. La pmi, sbarcata sull’Aim a settembre 2020, è stata la prima società benefit con certificazione B Corp a quotarsi in Piazza Affari.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata