Lo annuncia su Twitter la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen

“Oggi i primi fondi Next Generation Eu all’Italia danno il via a una ripresa duratura per il Paese”. Lo annuncia su Twitter la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, allegando al post una immagine in cui si mostra la cifra di 24,9 miliardi di euro, che equivalgono al 13 per cento del totale del Pnrr. “Il piano di ripresa italiano, Italia Domani, ha l’ambizione necessaria per fare dell’Italia un motore per la crescita di tutta l’Unione Europea. Un’Europa forte ha bisogno di un’Italia forte”.

Today’s first disbursement of #NextGenerationEU funds to Italy launches a lasting recovery for the country. The Italian recovery plan, Italia Domani, shows the level of ambition needed to make 🇮🇹 an engine for growth for the whole🇪🇺 Because a strong Europe needs a strong Italy. pic.twitter.com/qHRsN3P8LF — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 13, 2021

Il commento di Paolo Gentiloni

“NextGenerationEU rappresenta un’opportunità storica per investire nella forza dell’Italia. Il prefinanziamento odierno è un primo passo concreto e tangibile per avviare gli investimenti e le riforme che l’Italia si è impegnata a realizzare: un sistema di mobilità più verde e più sostenibile, un aumento delle energie rinnovabili, la digitalizzazione delle imprese, la diffusione del 5G e della banda ultralarga, una pubblica amministrazione più efficiente e un contesto imprenditoriale più attraente e competitivo”. Così Paolo Gentiloni, Commissario ue per l’Economia. “Tutte queste misure e molte altre contenute nel piano italiano renderanno il paese più moderno e creeranno nuove opportunità . Si tratta di un’opportunità unica per l’Italia di rilanciare l’economia e costruire un futuro sostenibile per le prossime generazioni”, ha aggiunto.

