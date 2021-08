Il mercato sembra pronto: la dimensione del settore globale dei giocattoli sessuali è stata valutata a 33,64 miliardi di dollari nel 2020

Nasce il colosso del sex-tech dalle nozze fra due aziende europee. WOW Tech si fonde con Lovehoney con il supporto di CDH Investments e Telemos Capital e da’ vita a Lovehoney Group (Lhg).

L’obiettivo del gruppo Lhg, dopo che i due big dell’industria dei sex toys WOW Tech Group e Lovehoney hanno annunciato la fusione, – annuncia – “sarà quello di fornire un eccezionale servizio clienti B2B, compreso il marketing creativo e orientato alla domanda attraverso tutti i punti di contatto, nonché campagne di PR per aumentare la consapevolezza e mantenere i marchi in prima linea nella mente dei consumatori. Inoltre, la strategia di Lhg continuerà a concentrarsi sull’applicazione del suo ampio portafoglio di brevetti, che sarà perseguito con tutte le sue forze per proteggere l’impegno dei partner B2B per il forte portafoglio di marchi.

Non sono stati resi noti i termini finanziari dell’operazione, che vede protagonisti WOW Tech, che ha sede principale in Germania ma è operativa in tutto il mondo ed è specializzata nel mercato del sex-tech, e Lovehoney, compagnia britannica, che opera nel settore della vendita online della produzione e distribuzione di giocattoli sessuali, includendo nel nuovo gruppo anche Amorana, rivenditore svizzero in rapida crescita di benessere sessuale acquisito da Lovehoney l’anno scorso.

Il mercato intanto sembra pronto: la dimensione del settore globale dei giocattoli sessuali è stata valutata a 33,64 miliardi di dollari nel 2020. E si prevede che si espanderà a un tasso di crescita annuale dell’8,04% dal 2021 al 2028.

“LHG – sottolinea il gruppo – è ora sede di oltre 650 professionisti altamente qualificati provenienti da oltre 25 nazioni, dislocati in otto uffici in tutto il mondo con un ampio spettro di talenti in ingegneria, design industriale, vendite e marketing, e continuerà a fornire i migliori marchi e prodotti veramente innovativi e di alta qualità ai propri partner retail”.

L’investitore principale di LHG è Telemos Capital, il proprietario di maggioranza di Lovehoney dal 2018. CDH Investments, che detiene una partecipazione significativa in WOW Tech, rimane come investitore di minoranza, così come i co-fondatori di Lovehoney Neal Slateford e Richard Longhurst.

Soddisfatto dell’operazione di M&A nel settore ‘sex tech’ Johannes Plettenberg, Ceo di Lovehoney Group: “Siamo entusiasti di questa transazione e partnership.- ha commentato – Amorana, Lovehoney e WOW Tech condividono la stessa missione di destigmatizzare la sessualità, consentire alle persone di godersi una vita amorosa appagante e sperimentare la felicità sessuale. Insieme, saremo in una posizione ancora migliore per contribuire a portare la felicità sessuale al centro della società. Ciò andrà a beneficio di tutto il nostro settore. Non vediamo l’ora di continuare a lavorare con i nostri team per creare ancora più valore per tutti i nostri partner B2B e la loro base di clienti. Collaborando ancora più strettamente insieme, sono certo che tutti potremo raggiungere i nostri obiettivi comuni”.

