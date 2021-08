La marcia in piu' è coinvolgere tutta l'azienda

È sempre in primo piano il tema della sostenibilità per le imprese, dell’ ambiente, della Governance e dei fattori ESG (Environmental, Social and Governance). Ma con una marcia in più: un approccio che punta sulla “sostenibilità integrata“, che coinvolga “tutto l’ecosistema aziendale“. È la chiave di lettura proposta da Letizia Macrì, Deputy Head of Legal Affairs – Corporate Compliance & Sustainability Manager presso Avio S.p.A., proposta in un articolo pubblicato sulla rivista scientifica ‘Gazzetta Forense‘.

La sollecitazione offerta dall’autrice nella pubblicazione è quella di una “Sostenibilità integrata quale approccio sostenibile per gli emittenti quotati nel medio-lungo termine“.

“Il legislatore a partire dalla direttiva 2014/95/Ue – ricorda Macrì – ha tracciato un percorso all’insegna della sostenibilità per le società quotate. Un approccio alla sostenibilità realmente strategico non può prescindere da un modus operandi integrato e coinvolgere tutti gli stakeholder e le diverse funzioni aziendali“.

“Il tema del successo sostenibile – scrive Letizia Macrì – è in stretta connessione con la crescente rilevanza dei fattori ESG che se, da un lato, sono stati ormai fatti propri dalle grandi aziende, dall’altro sono stati presi in considerazione solo in parte dalle aziende più piccole, le quali potrebbero avere ancora come priorità il solo perfezionamento del proprio modello di business. I principi ESG stanno diventando ormai sempre più il faro della legislazione internazionale, dal momento che un’impresa sensibile alle tematiche ESG presenta maggiori opportunità di attrarre talenti e consumatori, migliorando la conformità normativa e sviluppando un maggiore accesso al mercato. La Commissione UE sta spingendo sempre più sull’integrazione della sostenibilità nei doveri degli amministratori, valutando all’uopo l’introduzione di norme specifiche anche nella Dichiarazione Non Finanziaria (‘DNF’)”.

“All’interno dei Consigli di amministrazione – sottolinea l’autrice dell’articolo – si sta sempre più assistendo alla presenza di Amministratori con competenze specifiche in tema di sostenibilità, anche in linea con la Politica di diversità degli organi di amministrazione e controllo, nonché all’istituzione di un comitato endoconsigliare ad hoc deputato alle attività consultive ed istruttorie in materia di sostenibilità. Dal punto di vista del management, invece, sempre più emittenti quotati affidano al Sustainability Manager la responsabilità della predisposizione della DNF”.

Quello verso la sostenibilità è un percorso sempre più diffuso. “Molte banche europee – rimarca Macrì – hanno annunciato il disinvestimento dai settori energetici più inquinanti. Anche in Italia si inizia a registrare, in maniera crescente, questo trend: Intesa Sanpaolo (dopo Assicurazioni Generali e UniCredit) ha reso noto di aver adottato una policy che limita i finanziamenti al settore dell’estrazione del carbone, il più inquinante tra i combustibili fossili. Da ultimo, si segnala che verrà lanciato questo anno il primo fondo italiano interamente dedicato alla economia circolare”.

Il coinvolgimento a livello di governance è fondamentale. A indicarlo è il Codice di Corporate Governance 2020: il ruolo del consiglio di amministrazione per il successo sostenibile delle società quotate.

E cresce sempre più l’attenzione a una “regolamentazione delle informazioni di carattere non finanziario e di criteri ESG sempre più misurabili e oggettivi”.

Per Macrì un altro fulcro è il dialogo: “L’obiettivo primario del successo sostenibile si evidenzia nelle modalità con cui il dialogo con gli shareholder e gli stakeholder debba avvenire: in base al nuovo Codice non è più prevista l’individuazione di un responsabile dei rapporti con gli azionisti né la costituzione di una struttura aziendale dedicata in favore di una maggiore flessibilità e “vicinanza” al singolo azionista”. Ciò che sta emergendo è una “centralità che data ora all’engagement con gli azionisti e alla trasparenza verso il mercato da parte delle società quotate, rendendo possibile la consapevole valutazione delle strategie aziendali e delle capacità di perseguire lo sviluppo sostenibile”.

Ma c’è un’altra parola d’ordine per gli emittenti quotati: remunerazioni sempre più sostenibili, perché “la politica per la remunerazione degli amministratori, dei componenti dell’organo di controllo e del top management è funzionale al perseguimento del successo sostenibile della società”.

La strada per Macrì è chiara: “Un approccio alla sostenibilità realmente strategico deve essere integrato e deve coinvolgere in modo organico e coordinato gli stakeholder e le diverse funzioni aziendali interne ed esterne, ovvero tutto l’ecosistema aziendale“, conclude l’esperta.

