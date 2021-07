La nota dei lavoratori: "In piazza contro l'arroganza dell'azienda che ha aperto le procedure di licenziamento"

Le segreterie nazionali di Fim, Fiom e Uilm insieme al coordinamento sindacale di Whirlpool hanno deciso nel corso della riunione tenutasi questa mattina uno sciopero di 8 ore, di tutto il Gruppo con Manifestazione nazionale a Roma per giovedì 22 luglio. E’ quanto si legge in una nota.

Le lavoratrici e i lavoratori Whirlpool saranno in sciopero e in piazza a Roma giovedì prossimo “contro l’arroganza dell’azienda che ha aperto le procedure di licenziamento in barba alle richieste di sindacati e Governo di utilizzare prima le 13 settimane di cassa integrazione previste dall’intesa sottoscritta da Cgil, Cisl, Uil e Confindustria con il Governo”.

