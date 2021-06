Secondo quanto riporta Il Giornale d'Italia il nuovo direttore delle Comunicazioni Esterne di Ferrovie dello Stato sarà Luca Torchia

Prende corpo la nuova squadra che guiderà Ferrovie dello Stato nei prossimi anni. Secondo quanto anticipa Il Giornale d’Italia Carlo Palasciano Villamagna ricoprirà il ruolo di Chief Transormation Officer di Fs, una figura tutta nuova all’interno della società, che è stata introdotta dal nuovo amministratore delegato di Ferrovie, Luigi Ferraris. Il suo compito dovrebbe riguardare “il lavoro di trasformazione del Gruppo e di definizione del piano investimenti, anche e soprattutto in relazione al PNRR”, scrive Il Giornale d’Italia.

Palasciano Villamagna, avvocato di formazione, ha lavorato a lungo per il gruppo Enel, fino al luglio 2020 si è occupato delle attività in Russia del colosso dell’energia, ma ha ricoperto ruoli anche in Aeroporti di Roma Spa e Finmeccanica.

Il nuovo Ceo di Fs per il triennio 2021/2023, nominato dal Consiglio di amministrazione il 3 giugno scorso, avrebbe individuato anche il nuovo Direttore delle Comunicazioni Esterne: Luca Torchia dovrebbe prendere il posto di Angelo Bonerba. Il dirigente, che è stato Responsabile Relazioni Esterne e Sostenibilità del Gruppo Terna, è laureato in Economia Aziendale. e ha lavorato anche in Poste Italiane e in Enel.

