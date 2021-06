L'ottimismo della presidente della Commissione Europea al Brussels Economic Forum

(LaPresse) – Ci sarà un nuovo paradigma economico dopo la pandemia, incentrato sulla transizione verde e digitale, sulla resilienza, il ritorno del multilateralismo a livello globale e la prospettiva di un intervento pubblico negli investimenti che è destinato a rimanere. E’ quanto emerge dal Brussels Economic Forum che martedì ha visto alternarsi nei dibattiti politici, accademici, esponenti della società civile e imprenditori di alto livello europei e internazionali.

L’ottimismo della Commissione Europea

L’ottimismo sulle prospettive economiche è stato al centro degli interventi della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che ha annunciato la piena ripresa per gli Stati europei in 18 mesi. “Nelle nostre previsioni economiche di primavera, abbiamo previsto che la nostra economia crescerà del 4,2% quest’anno e del 4,4% nel 2022 e i numeri sembrano sempre migliori nel corso dell’anno – ha detto la leader dell’esecutivo Ue -. Ciò significa che tra 18 mesi, tutti i 27 Stati membri torneranno in carreggiata, ripresi dalla crisi. Nessuno se lo aspettava solo pochi mesi fa. Ma non è un caso. Questo è il risultato delle decisioni politiche che abbiamo preso sin dai primissimi giorni della pandemia. E hanno pagato”. “Stiamo rimodellando il nostro continente, stiamo digitalizzando la nostra economia e stiamo rendendo la transizione verde una realtà”, ha aggiunto von der Leyen, che ha ricordato come i primi soldi dei Pnrr inizieranno ad affluire negli Stati già a luglio.

Gentiloni: “Ruolo intervento pubblico scenderà, sarà più selettivo”

Parole a cui hanno fatto eco quelle di Paolo Gentiloni. Il commissario Ue all’Economia ha evidenziato i risultati raggiunti finora, impensabili fino a un anno fa, ed esortato a non ripetere gli errori delle passate crisi finanziarie, del 2008 e del 2011, quando l’Ue agì “troppo poco e troppo tardi” e gli investimenti pubblici arrivarono a zero. “Il ruolo dell’intervento pubblico scenderà, sarà più selettivo ma rimarrà e questo è qualcosa di diverso rispetto a quello che avevamo prima della crisi pandemica”, ha spiegato Gentiloni auspicando di rendere permanenti certi interventi, come il fondo Sure per la disoccupazione che ha supportato 30 milioni di persone. Interventi pubblici senza i quali sarà difficile raccogliere gli investimenti privati, soprattutto nel verde e nel digitale.

“Il tasso di disoccupazione è cresciuto, ma non in modo così forte come in altri giganti economici”, ha aggiunto Gentiloni. Un aspetto, quello dell’intervento pubblico su cui si è soffermata anche la presidente della Bce, Christine Lagarde: “La retribuzione dei dipendenti è diminuita del 3,5% nel 2020 rispetto al 2019, ma il reddito disponibile reale delle famiglie è diminuito solo dello 0,3%, principalmente perché i trasferimenti pubblici hanno compensato la perdita di reddito”.

Infine, la necessità di nuovi strumenti comuni europei, perché si è visto che un approccio coordinato funziona meglio degli interventi nazionali in ordine sparso. “Dobbiamo realizzare un’Unione sulla sanità ora o mai più, abbiamo un enorme dovere e opportunità. Abbiamo già raggiunto risultati incredibili e se guardiamo al febbraio 2020, ricordo molto bene i camion russi che distribuivano in Italia supporti medici. Quanto è cambiato da allora? Tante cose, ora abbiamo un approvvigionamento comune di vaccini, senza il quale ci troveremmo in un incubo, con le competizioni nazionali e il mercato nero”.

Fmi: “Mercato unico dei capitali verdi”

Un mercato unico dei capitali verdi è invece il tasto su cui ha battuto Christine Lagarde, evidenziando come “l’Europa è il luogo prescelto per l’emissione globale di obbligazioni verdi, con circa il 60% di tutte le obbligazioni senior non garantite verdi emesse nel 2020 e con l’euro che ha assunto un ruolo guida come valuta globale della finanza verde”. Se si aggiunge l’accordo sulla tassazione globale minima, la riforma del Wto, l’eliminazione dei dazi tra Usa e Ue, la collaborazione internazionale sui vaccini, l’imminente pacchetto Ue sulla neutralità climatica, molte cose stanno già accadendo verso un nuovo paradigma.

