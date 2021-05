In programma sfilate in diversi punti della città a partire dalle 15

(LaPresse) –Escort Advisor, “il primo sito di recensioni di escort in Europa”, lancia a Milano la sua linea di prodotti con una nuova provocazione. Sabato 15 maggio 2021 a partire dalle 15 in Piazzale Loreto, verranno presentati al pubblico prodotti a marchio Escort Advisor con una serie di sfilate in punti centrali della città.

Durante la giornata ci saranno altri appuntamenti, a partire dalle 16 Porta Venezia, alle 17 a San Babila, alle 18 in Piazza XXIV Maggio, alle 19 in Via Vigevano e alle 20.30 in Piazza Castello. I prodotti saranno disponibili a partire dal 15 maggio nello shop online dedicato: robachescotta.com.

“Per la prima volta in assoluto – spiega Escort Advisor- un sito di recensioni di escort ha ideato e creato diverse linee di prodotti per sottolineare lo spirito di libertà che deve essere presente quando si affrontano temi legati alla sessualità e al corpo, soprattutto in questa epoca di politicamente troppo corretto’. I prodotti di uso quotidiano – aggiunge – sono arricchiti da creatività dalle linee essenziali con frasi che giocano su allusioni e che attivano come sempre la malizia negli occhi di chi li guarda.Questo è lo spirito che anima il progetto: la libertà di espressione personale e di usare liberamente il proprio corpo”.

“Libertà che si declina nell’indossare prodotti resi non convenzionali da “un’etichetta” o da “un marchio” oppure nel riconoscere il sex work come professione”. A tutti coloro che parteciperanno agli eventi Escort Advisor annuncia “un caldo omaggio”. “Tutto si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti-covid”, conclude Escort Advisor.

