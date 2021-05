(LaPresse) – Dal Fintech, alle Criptovalute come i Bitcoin, alla Blockchain, alla Cybersecurity, alla Robotica e Intelligenza Artificiale, sino al 5G e alla Space economy. Ma anche i grandi cambiamenti accelerati dalla pandemia di Covid, fra cui il fenomeno della videocomunicazione come quella di Zoom e di altre piattaforme che hanno cambiato non solo il modo di lavorare con lo ‘smart working’, ma anche il lifestyle, trasformando l’aperitivo in un rito da vivere a casa. Questi e tanti altri sono i ‘megatrend‘, il cui impatto sull’economia e sulla società è stato il focus dell’evento ‘Megatrend, una rivoluzione sociale ed economica’, svoltosi online sulla piattaforma Euronext, moderato da Margherita Carpinteri, autrice e host del podcast Investire e della omonima piattaforma di news finanziarie Investi.re.

Protagonisti professionisti, imprenditori, scienziati, fra cui Federico Faggin l’inventore del microprocessore e del touch screen, presenti all’evento organizzato in collaborazione con la società di consulenza Twin Advisors&Partners Limited guidata da Alessandro Sannini, esperto di space economy. Tema, quello dell’ industria e della ricerca aerospaziale, su cui si sono confrontati anche Federico Zoppas (Irca S.p.A) discendente della dinastia dell’elettrodomestico, che ha fornito 100 missioni ESA con le sue resistenze e Luca del Monte (European Space Agency), oltre a Luca Rossettini, fondatore di D-Orbit), una delle più promettenti space company italiane.

ESG, Space Economy, Fintech e Criptovalute, Cybersecurity, Robotica e Intelligenza Artificiale, 5G, From Home sono fenomeni di estremo interesse anche per il mondo della finanza, come ha sottolineato Giovanni Vecchio, rappresentante italiano di Euronext: “Il mercato finanziario è un occhio sulle mode e sulle tendenze, ma i megatrend non sono mode: stanno cambiando il nostro modo di vivere e i mercati e l’economia globale”.

Sul fronte della Space Economy Sannini ha evidenziato che “il settore conta 200 aziende di cui l’80% Pmi, 4 nuovi posti di lavoro per ogni impiego generato nell’industria spaziale, 7mila addetti (+15% negli ultimi 5 anni) e un giro d’affari annuo di 2 miliardi di euro”.Importante in tutto questo è la filiera delle Pmi. “Proprio a loro bisogna dare una grande attenzione visto che sono aziende che hanno tutti i connotati delle classiche aziende italiane con la differenza che sono piene di eccellenza tecnologica”. Per l’imprenditore Zoppas “le Pmi possono approfittare del Recovery fund-Pnnr nel settore della Space economy in quanto parte di distretti”. Del resto – ha sottolineato Del Monte- gli investimenti privati nella space economy negli ultimi anni sono cresciuti moltissimo e non si sono fermati nemmeno con la pandemia.

Di ESG ha trattato Daniela Carosio, Sustainable Value Investor, raccontando la sua esperienza nella consulenza e analisi di sostenibilità. Anche qui le Pmi sono sempre più protagoniste. Di Fintech si sono occupati Vincenzo Di Nicola (co-fondatore di Conio) e uno dei massimi esperti di Blockchain in Italia, Fabrizio Villani (co-fondatore Fintastico) il più importante portale fintech italiano, Orlando Merone (BitPanda) uno dei manager italiani più esperti di ‘challenger bank’ e che, dopo un’esperienza in Revolut, oggi è country manager di BitPanda piattaforma austriaca per l’investimento frazionato in azioni. Di Nicola ha sottolineato come nel 2014, agli inizi di bitcoin si parlasse con sospetto. “Ora – dice l’entusiasmo alle stelle”, ma ha poi ricordato che ci sono anche dei rischi di perdere valore con le criptomonete.

Faro sulla Cybersecurity con Giovanni Ziccardi (Università di Milano), un pioniere della Cyberlaw in Italia e Professor of Legal Informatics e Giulio Busulini (Senior Advisor del Laboratorio Nazionale CyberSecurity). Il Covid ha accelerato il digitale, ma – dicono gli esperti – questo comporta rischi anche per le industrie, quindi la parola d’ordine è cybersicurezza.

Il tema delle nuove frontiere della Robotica e della Intelligenza Artificiale è stato affrontato da Giorgio Metta (Direttore Scientifico dell’Istituto Italiano di Tecnologia) e da Antonio Frisoli (Ordinario di robotica al Sant’Anna di Pisa). I segreti del 5G e IoT sono stati sviscerati da Andrea Di Giglio (TIM), impegnato in alcuni dei più importanti progetti europei sul 5G e l’Internet of things, che ha spiegato come sarà il mondo interconnesso di domani. “La pandemia – ha detto Giglio – ha creato esigenze di connettività dovuta a controlli da remoto di siti di produzione, ma anche di intrattenimento. Lo sviluppo di una rete ad alte prestazioni soddisferà queste esigenze”.

From Home è stato il tema del workshop sui grandi cambiamenti accelerati dalla pandemia. Ne hanno parlato Giulia Pastorella (Zoom), EU Government Relations Director del colosso della video-comunicazione, Margherita Cesca Nelder Haynes (ITALIANspaceWISE) architetto che ha sviluppato durante il lockdown una piattaforma di supporto e promozione del design e lifestyle Italiano. E Alessandro Palmarin (cofondatore di Nio Cocktails), azienda produttrice di cocktail Ready to Drink che ha portato letteralmente l’aperitivo di qualità in casa e dovunque si vuole. “A Zoom – è la testimonianza di Pastorella – crediamo che il futuro sarà ibrido, nel senso che si vivrà, lavorerà, studierà e socializzerà sia online che offline. Mentre durante il Covid la scelta della modalità videoconferenza è stata una scelta obbligata, nel post pandemia ci aspettiamo che sia una scelta consapevole”. Il viaggio nei Megatrend dunque continua.

