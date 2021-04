Vola la raccolta postale: mobilitate risorse per 39 mld Categoria:

(LaPresse) Un 2020 in crescita, sia dal punto di vista finanziario che per il supporto all’economia del Paese. Questo il bilancio di Cassa Depositi e Prestiti nell’anno della pandemia. I risultati del gruppo guidato da Fabrizio Palermo vedono un utile netto di 2,8 miliardi, segnando un +1% rispetto al 2019. Dati importanti in un periodo tutt’altro che semplice come sottolinea il presidente di Cdp, Giovanni Gorno Tempini. “In un anno caratterizzato da rilevanti difficoltà, abbiamo conseguito importanti risultati che hanno visto il Gruppo Cassa Depositi e Prestiti rafforzare il proprio impegno per l’innovazione e la competitività di imprese, infrastrutture e territori e promuovere la nascita di campioni europei nei settori strategici dell’economia nazionale, raggiungendo gli obiettivi previsti dal Piano Industriale”. Ha dichiarato Tempini. Parole a cui fanno eco quelle dell’amministratore delegato Fabrizio Palermo che ha commentato i risultati del gruppo: “Abbiamo mobilitato 39 miliardi di euro nel delicato contesto dell’emergenza pandemica, supportando oltre 100.000 imprese e 50 progetti infrastrutturali”, spiega l’Ad sottolineando che questi risultati sono stati resi possibili “dalla crescita del risparmio postale, che ha raggiunto i 275 miliardi di euro, e dalle nuove emissioni sui mercati finanziari, dove è stata consolidata la leadership in Italia nella finanza sostenibile”. “Rinnoviamo il nostro impegno per la ripresa economica del Paese”, ha concluso Palermo.

