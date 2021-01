Milano, 10 apr. (LaPresse) – La Consob ha adottato due provvedimenti che – nell'ambito dei nuovi poteri conferiti all'Autorità dal 'decreto imprese' – prevedono un regime di trasparenza rafforzata per quanto riguarda sia l'obbligo di comunicazione delle partecipazioni rilevanti in alcune società italiane quotate in Borsa sia la 'dichiarazione delle intenzioni' in caso di acquisizione di partecipazioni nelle imprese quotate, come previsto dalla cosiddetta 'norma anti-scorrerie'. Lo riferisce la Consob in una nota, spiegando che i provvedimenti si applicano per tre mesi, da domani 11 aprile e fino all'11 luglio e che riguardano 104 società quotate in Italia. La delibera del 17 marzo scorso, introduceva un obbligo analogo per 48 società.

