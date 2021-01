Milano, 9 apr. (LaPresse) – "Ci troviamo ancora di fronte a una straordinaria incertezza circa la profondità e la durata di questa crisi. È già chiaro, tuttavia, che la crescita globale sarà fortemente negativa nel 2020". Lo ha detto il direttore del Fmi Kristalina Georgieva in un discorso per illustrare le tematiche degli incontri primaverili del Fondo la prossima settimana, quest'anno per la prima volta in videoconferenza. "Stimiamo infatti la peggiore ricaduta a livello economico dalla Grande Depressione".

