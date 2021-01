Milano, 8 apr. (LaPresse) – "Dopo 16 ore di discussioni ci siamo avvicinati a un accordo ma non lo abbiamo ancora raggiunto". Così il presidente dell'Eurogruppo Mario Centeno su Twitter dopo l'annuncio del rinvio a domani delle discussioni di ministri delle Finanze ue. "Ho sospeso l'Eurogruppo – prosegue Centeno – e continuerà domani, giovedì. Il mio obiettivo rimane: una forte rete di sicurezza dell'Ue contro le ricadute di Covid -19 (per proteggere lavoratori, aziende e paesi) e l'impegno in un piano di risanamento consistente".

