Milano, 31 mar. (LaPresse) – Il Tesoro ha venduto tutti i 7,75 miliardi di euro di Btp a 5 e 10 anni offerti nell'asta odierna, con tassi in netto rialzo. Il tasso pagato per i titoli a 5 anni è stato dello 0,8%, contro lo 0,36% del collegamento dello scorso 27 febbraio, mentre quello per il Btp a 10 anni con scadenza agosto 2030 è salito all'1,48% (dall'1% di febbraio) e i titoli in scadenza a aprile 2030 hanno registrato un tasso dell'1,44%. Via XX Settembre ha inoltre fatto il pieno collocando 750 milioni di euro di Ccteu, pagando un tasso dello 0,66%.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata