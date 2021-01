Milano, 31 mar. (LaPresse) – "Nell’ambito del nostro mandato siamo disposti ad aumentare il volume degli acquisti, a modificarne la composizione e a esplorare tutte le possibili opzioni per sostenere l’economia in questa fase di acuta difficoltà". Lo dichiara il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco nella relazione che accompagna il bilancio sul 2019. "Si è anche deciso di considerare – ricorda Visco – la possibilità di rivedere i limiti che ci eravamo imposti in passato nello svolgimento di queste operazioni, nella misura necessaria a rendere gli interventi proporzionati ai rischi da affrontare; non si tollereranno impedimenti tali da compromettere l’efficace trasmissione della politica monetaria".

