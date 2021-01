Torino, 25 mar. (LaPresse) – "Per alcuni aspetti, l'Europa è ben equipaggiata per affrontare questo straordinario shock. Ha una struttura finanziaria granulare in grado di incanalare i fondi verso ogni parte dell'economia che ne ha bisogno. Ha un forte settore pubblico in grado di coordinare una risposta rapida. La velocità è assolutamente essenziale per l'efficacia". Così l'ex presidente della Bce Mario Draghi in un intervento sul Financial Times, a proposito dell'emergenza coronavirus.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata