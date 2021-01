Bruxelles (Belgio), 4 set. (LaPresse) – "Ero presente quando Mario Draghi ha pronunciato la celebre frase 'Whatever it takes', spero di non voler pronunciare quella frase ancora perché significa che i politici non fanno il loro lavoro". Così ha risposto Christine Lagarde ad un eurodeputato se fosse pronta come nuova presidente della Bce a fare qualsiasi cosa necessaria per salvare l'euro. Lagarde ha sottolineato che da allora è stato creato il meccanismo europeo di stabilità economica.

