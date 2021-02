Milano, 3 lug. (LaPresse) – I rappresentanti dei piloti e degli assistenti di volo delle associazioni Anpac, Anpav e Anp esprimeno "insoddisfazione e preoccupazione per la mancanza di risposte concrete e per l’inerzia con cui oggi naviga Alitalia, senza prospettive e senza un piano industriale definito che guidi le azioni dei Commissari". Così in una nota le tre associazioni raccolte nella Fnta, all'esito della riunione tenuta dal ministro Luigi Di Maio presso il Mise. "A fronte della gravità della situazione e della assenza di soluzioni è confermato lo sciopero di 24 ore di piloti ed assistenti di volo del Gruppo Alitalia per il prossimo 26 luglio", si legge ancora nel comunicato.

(Segue)

