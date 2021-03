Roma, 10 mag. (LaPresse) – Sono 58 miliardi di euro gli investimenti previsti nel Piano industriale 2019-2023 del gruppo Fs.Si tratta di un impegno record, si legge in una nota, un valore mai così alto, che conferma il Gruppo quale primo investitore in Italia, con punte fino a 13 miliardi l'anno (+75% vs i 7,5 del 2018).

