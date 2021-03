Roma, 10 mag. (LaPresse) – Nel piano industriale 2019-2023 di Fs si prevede uno sforzo, sostenuto per il 24% con risorse del Gruppo, che potrà contribuire alla crescita dell'Italia con al creazione di un indotto per 120mila posti di lavoro all'anno, 15mila assunzioni dirette in 5 anni e un contributo annuo all'aumento del Pil fra lo 0,7 e lo 0,9%. I ricavi raggiungeranno nel 2023 i 16,9 miliardi, l'Ebitda 3,3 mld e l'utile netto arriverà a 800 milioni.

