Milano, 25 ott. (AWE/LaPresse) – "Nella misura in cui assistiamo a un assottigliamento della componente internazionale degli azionisti nelle società italiane perché c'è maggior percezione del rischio Italia, da italiano non posso che osservare con favore che altri gruppi italiani apprezzino viceversa apprezzamento e convinzione nel potenziale" di Generali. Lo ha dichiarato Alberto Nagel, amministratore delegato di Mediobanca, commentando con i cronisti i recenti aumenti delle quote di alcuni azionisti italiani nel capitale della compagnia di assicurazioni. "Tutto questo, ho letto, è frutto di singole decisioni. Non ci sono programmi condivisi, ognuno si muove rispettando non solo la propria autonomia ma anche la propria convenienza", ha proseguito il manager, concludendo che "se per effetto di questo c'è maggiore componente italiana è un fatto positivo".

