Monza, 15 ott. (AWE/LaPresse) – "Oggi dovrebbero partire i lavori della Tap. Tira e molla, tira e molla. Io rispetto quello che c'è nel contratto, però secondo me l'Italia ha bisogno di più strade, infrastrutture e ferrovie per andare avanti. Non so come si faccia ad essere contro la Pedemontana veneta e lombarda. Non credo alla decrescita felice: se non cresci, non sei felice. Credo alla crescita". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, all'assemblea di Confimi (Confederazione dell'industria manifatturiera italiana e dell'impresa privata) Industria all'Autodromo di Monza.

