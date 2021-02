Monza, 15 ott. (AWE/LaPresse) – Al vertice di Governo a Roma "sono lì che stanno litigando con Agenzia delle Entrate ed Equitalia, tira e molla. Per carità, i furbetti ci sono in ogni settore. Nessuna transigenza sui furbetti ma ci sono milioni di italiani che convivono con cartelle di Equitalia che li stanno portando alla disperazione se non al suicidio. Con loro bisogna ragionare. Volere è potere. Andremo fino in fondo". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, all'assemblea di Confimi (Confederazione dell'industria manifatturiera italiana e dell'impresa privata) Industria all'Autodromo di Monza.

