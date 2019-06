Vivaldi, l'uomo, la natura: la performance dei Solisti Aquilani e Daniele Orlando al Maxxi

'Una Nuova Stagione – Antonio Vivaldi, Le Quattro Stagioni', progetto de I Solisti Aquilani e Daniele Orlando che ha appena raggiunto i 3 milioni di ascolti su Spotify, arriva al Maxxi di Roma. Dopo la presentazione ufficiale al Parlamento europeo di Bruxelles e alla Camera dei deputati di Roma, sabato 22 giugno I Solisti Aquilani si esibiranno alle 20.00 presso la piazza del Museo d’Arte Contemporanea, all’interno della rassegna di spettacoli, che partiranno dalle 17.00, dedicati alla Festa della Musica.

Il progetto artistico, patrocinato dal Parlamento europeo e dall'associazione T.E.S. (Transizione Ecologica Solidale), nasce dalla necessità di riflettere e far riflettere sul ruolo dell’uomo all’interno dell’ambiente, offrendo così al pubblico una chiave interpretativa che va oltre una tradizionale esecuzione.

Vivaldi descrive con i suoi sonetti e la sua musica una natura incontaminata. Ben diversa è l’amara visione di come la natura sia stata ridotta da un intervento dell’uomo spesso troppo invasivo. Questa interpretazione offre un 'chiaroscuro' sonoro: da un lato la natura per come era, sarebbe potuta e potrebbe tornare ad essere, e dall’altro la natura violata, come quella che abbiamo troppo spesso di fronte ai nostri occhi.

Il concerto al Maxxi verrà anticipato dalla proiezione del cortometraggio 'Una Nuova Stagione', ispirato a questa interpretazione visionaria del capolavoro vivaldiano.

