Torino, il Polo del ‘900 apre al pubblico il Cortile di San Daniele: si parte con Neri Marcorè

Un nuovo spazio aperto alla cittadinanza, con un palco di grande impatto tecnico e scenografico, allestito con 200 posti a sedere, inaugura la stagione estiva del Polo del ’900. Grazie al sostegno della Compagnia di San Paolo, il cortile di Palazzo San Daniele di Via del Carmine, 14 a Torino apre le porte al pubblico trasformandosi in cinema e teatro all’aperto, rispettando la tradizione cittadina dei punti verdi.

Il primo appuntamento in programma, il 19 giugno alle 21, vede salire sul palco un ospite molto amato dal pubblico: Neri Marcorè che propone uno spettacolo, già sold out, dedicato agli anni ’60 e ‘70, fra monologhi e canzoni. Lo spettacolo Neri Marcorè, come molti altri che avranno luogo nel cortile del Polo del ‘900, rientra nel programma del XIII Festival Nazionale Luigi Pirandello e del ‘900, organizzato da Linguadoc che quest’anno propone temi legati al mondo femminile, allo sport e a ricorrenze storiche come i cinquant’anni dall’allunaggio e la celebrazione del Gran Torino a 70 anni da Superga.

I prossimi appuntamenti del Festival: il 20 giugno alle 21, con lo spettacolo Io, Marta porta in scena la dimensione più intima e meno conosciuta di Pirandello grazie alla produzione di Bridge Cultural Association. Un docu-show interpretato da Margherita Peluso che attraverso la figura di Marta Abba esprime tutto il fascino del teatro pirandelliano.

Per gli appassionati di calcio, invece, si continua con lo spettacolo Ma cos’era mai questo Toro, scritto da Sabrina Gonzacco, con la regia di Giulio Graglia, direttore artistico del Festival Pirandello (1 luglio ore 21). Segue Donne con Valentina Aicardi e Francesca Cassottana, produzione Tedacà (2 luglio ore 21); Sfumature di donne di scienza con Sara D’Amario, produzione Ancora (9 luglio ore21) e Effetto Luna con Bruno Maria Ferraro, produzione Linguadoc (16 luglio ore 21).

Il Cortile del Polo del ‘900 accoglie, il 21 giugno alle 21, anche il debutto del Mirabilia International Circus & Performing Arts Festival, un mix di circo contemporaneo, teatro, danza e arti performative che per questa prima data propone il concerto/spettacolo “Rotabile Felliniana” che si ispira al mondo circense del grande regista, con musica dal vivo del maestro Nino Rota.

Gli appuntamenti del Cortile continuano con la rassegna cinematografica che propone proiezioni sul tema dei muri e delle frontiere, a trent’anni dalla caduta del Muro di Berlino. Tema che il Polo del ‘900 e i suoi Enti hanno approfondito nel corso di tutto l’anno con il progetto Berlino 89: Muri di ieri e Muri di oggi, diretto dall’Istituto di studi storici Gaetano Salvemini. Il ciclo prende il via il 26 giugno con Il cielo sopra Berlino, per proseguire con Siamo giovani e forti – Wir sind jung. Wir sind stark (10 luglio), Le tre sepolture (17 luglio) e chiudere con B-Movie. Lust & Sound in West-Berlin 1979-1989 (31 luglio).

A settembre, il ciclo degli eventi nel Cortile si conclude con la sperimentazione di un format innovativo con “Teatro a pedali”, sviluppato da Mulino ad Arte. Per “sostenere” lo spettacolo e soprattutto l’impianto audio-luci delle biciclette sono messe a disposizione del pubblico durante lo show Uova Toste, legando ecosostenibilità e intrattenimento.

“Il Cortile di Palazzo San Daniele è un nuovo spazio culturale offerto alla cittadinanza, un posto per trascorrere le serate estive in compagnia, con la possibilità di poter fruire di spettacoli e appuntamenti di qualità che allargano l’offerta culturale del territorio - spiega Alessandro Bollo, Direttore del Polo del ‘900 – Le attività del Cortile sono pensate per un largo pubblico, dai grandi ai più piccoli. Non manca la sperimentazione di nuovi format, come è nell’indole del Polo del ‘900, e proporre temi d’attualità su cui riflettere, come i muri e le frontiere ma anche puntare l’attenzione sulla questione ambientale che reputiamo di grande centralità”.

