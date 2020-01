Giorgio Panariello a teatro con 'La Favola Mia' : si aggiungono 8 nuove date

Giorgio Panariello festeggia i 20 anni di carriera dal grandissimo successo di “Torno sabato!". A partire da marzo il tour che lo vedrà protagonista nei teatri italiani con il one man show “LA FAVOLA MIA”. A grande richiesta si aggiungono 8 nuove date.

31 marzo al Teatro Goldoni di Livorno

8 aprile al Teatro Politeama Pratese di Prato

18 aprile al Teatro Verdi di Pisa

23 aprile al Teatro Verdi di Montecatini

5 maggio al Teatro del Popolo di Colle Val D’Elsa – Siena

6 maggio al Teatro del Giglio di Lucca

13 maggio al Teatro Gentile di Cittanova – Reggio Calabria

15 maggio al Teatro Golden di Palermo.

I biglietti per le nuove date dello spettacolo (prodotto e organizzato da Friends & Partners) di Livorno, Pisa, Montecatini e Colle Val D’Elsa sono già disponibili in prevendita, mentre i biglietti per le date di Cascina, Prato e Lucca saranno disponili dalle ore 16.00 di giovedì 16 gennaio su www.ticketone.it e punti vendita abituali. I biglietti per la data di Cittanova sono già disponibili solo nel circuito del teatro.

