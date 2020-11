Funerale Proietti, tanti volti noti per l'ultimo saluto

(LaPresse) C'erano tante persone dello spettacolo tra quelle accorse per l'ultimo saluto a Gigi Proietti, l'attore mancato lo scorso 2 novembre. Tra gli altri, anche Enrico Brignano, Paolo Bonolis, Maurisa Laurito e il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. Il corteo funebre ha fatto tappa al Globe Theatre per il ricordo laico di amici e colleghi. I funerali si sono svolti in forma privata nella Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo.