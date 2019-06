Da Preziosi a Zingaretti, il Napoli Teatro Festival in un documentario

Opera di Nadia Baldi va in onda venerdì 7 giugno alle 23,40 su Rai5

È uno dei più importanti Festival Multidisciplinari Europei. Al Napoli Teatro Festival Italia è dedicato il documentario di Nadia Baldi, in onda venerdì 7 giugno alle 23.40 su Rai5, che racconta l'edizione 2018, diretta da Ruggero Cappuccio. In primo piano i meccanismi di una macchina spettacolare che ha accolto nella città partenopea 600 artisti nazionali e internazionali e che si prepara all'edizione 2019 al via dall'8 giugno.

Tra gli artisti coinvolti lo scorso anno: Alessio Boni (attore), Daniele Ciprì (regista), Laetitia Casta (attrice), Alessandro Preziosi (attore e regista), Michail Baryšnikov (danzatore e attore), Lina Sastri (attrice e cantante), Silvio Orlando (attore), Luca Zingaretti (attore).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata