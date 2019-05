Salone, Appia e tennis: cosa fare nel weekend dell'11 e 12 maggio

di Corinna Spirito

I ricchi appuntamenti del Salone del Libro di Torino, una giornata in bicicletta alla scoperta della storia e ua scorpacciata di pesce. Le proposte del fine settimana vanno dall'arte al trekking, dal cinema horror agli Internazionali di Tennis: ecco alcuni degli appuntamenti per il sabato e la domenica

Salone del Libro - Questo fine settimana si tengono i giorni centrali e più intensi della 32ma edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino nei Padiglioni 1, 2, 3 e Oval di Lingotto Fiere. Il tema questa volta è Il gioco del mondo, ovvero ibridazioni e identità, felicità e crisi, logiche e irrazionalità, evoluzioni e battute d’arresto: il contemporaneo con le sue tensioni, controversie e speranze attraverso la pluralità delle voci e visioni di scrittori, scienziati, giornalisti, artisti, registi. Tanti gli scrittori e intellettuali stranieri al Salone, per una manifestazione che parla molte lingue, proponendo quindi punti di vista differenti, utili a descrivere e comprendere il nostro tempo. Innanzitutto Colum McCann, scrittore irlandese naturalizzato statunitense, insignito del National Book Award nel 2009 e vincitore quest’anno del Premio Mondello Internazionale Sezione Autore Straniero, curato e promosso, per conto del Comune di Palermo, dalla Fondazione Sicilia in collaborazione con Fondazione Circolo dei lettori e Salone Internazionale del Libro. A decretare la vittoria, il giudice monocratico Giorgio Fontana che incontrerà l’autore durante la manifestazione. Sono attesi, come da tradizione, i finalisti del Premio Strega Europeo, arrivato alla 6° edizione, promosso dalla Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e dal Liquore Strega. La cinquina è composta da David Diop, nato a Parigi e cresciuto in Senegal, con Fratelli d’anima (Neri Pozza); dall’irlandese Catherine Dunne con Come cade la luce (Guanda); dall’austriaco Robert Menasse con La capitale (Sellerio); dall’olandese Ilja Leonard Pfeijffer con La Superba (Nutrimenti); dalla scrittrice tedesca Sasha Marianna Salzmann, con Fuori di sé (Marsilio), anche in dialogo con Francesco Pacifico nell’incontro curato con la Frankfurter Buchmesse e Goethe-Institut Turin. Qui per il programma completo

Appia Day - Domenica 12 maggio è l'Appia Day, il festival diffuso della Regina Viarum, con l’apertura straordinaria e gratuita dei monumenti tra Roma e Brindisi e tanti eventi – passeggiate, trekking, ciclotour, musica e spettacoli – per vivere l’archeologia e il territorio a piedi e in bici. Il comitato organizzatore formato da Touring Club Italiano e Legambiente grazie anche alla preziosa collaborazione di Comitato Mura Latine, Archeomitato e Moto Perpetuo coinvolge decine di associazioni che contribuiscono a dar vita all’evento organizzando decine di attività per coinvolgere visitatori di tutte le età. Si tratta di un'occasione per celebrare il fascino e l'incanto dell'Appia Antica, per scoprire quello storico e originale modello di collegamento viario capace di unire Roma e territori lontani e che oggi può diventare la via privilegiata per un'azione di trasformazione della città, per l’affermazione di una nuova idea di uso del territorio e dei beni comuni. Tutte le informazioni sul sito ufficiale

Serena Williams of USA during her training session during Internazionali BNL D'Italia Italian Open at the Foro Italico, Rome, Italy on May 8, 2019. (Photo by Giuseppe Maffia/Sipa USA) Sipa Usa/LaPresse Only Italy 26294845

Internazionali di Tennis - Primo weekend per godersi la 76esima edizione degli Internazionali BNL d’Italia al Parco del Foro Italico di Roma. Gli incontri dei tabelloni principali saranno suddivisi in due sessioni, una diurna e una serale. L’inizio alle ore 11 su tutti i campi. Sul Centrale, giudicato da tennisti e addetti ai lavori come lo stadio con la miglior visibilità al mondo, la sessione serale avrà inizio alle ore 19.30: in campo un incontro maschile e uno femminile. Sulla Grand Stand Arena il programma propone, invece, una “long session” (cinque match al giorno a partire dalle ore 11) che offre agli appassionati un “menu” lunghissimo e di prim'ordine. Semifinali e finali si giocheranno sul Centrale. Sabato e domenica prendono il via proprio le qualificazioni del torneo maschile e femminile. Sul sito ufficiale tutte le informazioni

La Sagra del Pesce - Per il 68mo anno consecutivo, la seconda domenica di maggio a Camogli (Genova) significa Sagra del Pesce. Nata nel 1952 per volontà di una ventina di pescatori locali, ritorna a Camogli la tradizionale e amatissima sagra famosa per il suo ottimo pesce fritto e per l’impressionante maxi padella impiegata (pesa ben 26 quintali e ha un diametro di tre metri e ottanta centimetri). Per la prima volta si svolgerà all’insegna della totale ecosostenibilità: non solo le vaschette ma anche tovaglioli, posate, bicchieri e tutti i materiali in tutti i luoghi della manifestazione saranno totalmente compostabili, segno di un’attenzione all’ambiente ampiamente condivisa dall’Amministrazione, dalla Pro Loco e dal main sponsor Friol. Sabato 11 maggio, la sera della vigilia, si terrà la consueta celebrazione religiosa, con la processione dell’Arca di San Fortunato accompagnata dalla Banda “Città di Camogli”; successivamente, sulla spiaggia, si potrà ammirare lo stupefacente spettacolo dell’incendio dei falò, mentre i fuochi d’artificio sul mare, quest’anno a cura della ditta Pirotecnica San Severo di Foggia, incanteranno come sempre i presenti. Domenica 12 maggio almeno 30 quintali di pesce azzurro saranno fritti ad arte nel maxi padellone in oltre 3.000 litri di olio Friol, partner ormai storico della manifestazione. L’occasione, neanche a dirlo, è davvero ghiotta: migliaia di ospiti provenienti da tutta Italia si metteranno in fila per degustare il pesce freschissimo, offerto dalla Cooperativa Pescatori di Camogli e da Martini & C., fritto ad arte e distribuito in più riprese grazie anche all’impegno dei molti volontari presenti. Si aggirano intorno alle 100.000 le persone attese nei giorni della manifestazione gastronomica che vede quale sponsor Friol, l’olio specifico per friggere che garantisce una frittura croccante e asciutta, grazie alla formula senza olio di palma e resistente alle alte temperature. Sull'evento Facebook tutte le informazioni



Water Light Festival - Sabato e domenica, dalle ore 21.00 alle ore 24.00 a Bressanone gli artisti della luce locali e internazionali trasformano tutti i punti d'acqua di Bressanone in luoghi luminosi e magici, grazie alle loro idee creative ed a speciali tecnologie. Artisti da tutto il mondo reinterpretano e valorizzano i tesori culturali della città con installazioni di luci e arte: più di 20 fontane, la confluenza tra i fiumi Isarco e Rienza e altri tesori storici e culturali della città saranno reinterpretati in modo nuovo e trasformati in luoghi ricchi di luci ed opere d'arte. Con il motto "Acqua è vita - luce è arte", a Bressanone si crea un'atmosfera unica che permette una percezione completamente nuova della città vecchia e dei suoi luoghi d'acqua. Qui tutte le informazioni



L'arte dell'amore non violento nell'antica Roma - È il primo weekend per viaggiare nella splendida cornice dello Stadio di Domiziano della Capitale alla scoperta dell'erotismo dell'antica Roma. La mostra L'arte dell'amore non violento nell'antica Roma è un'esposizione che va oltre il semplice concetto di "sesso", abbracciando tutte le sfaccettature con cui l'arte antica, mediante opere di immenso valore, descriveva la femminilità, la sensualità, e la passionalità, gli impeti più profondi dell'uomo e la dolcezza dell'affettività. Mostra che viaggia su un doppio binario: il visitatore potrà osservare da vicino alcuni preziosi pezzi autentici messi a disposizione dal Museo Archeologico Nazionale di Napoli, e soffermarsi su immagini a grandezza naturale di ulteriori opere d'arte a tema erotico, riprodotte con innovative tecniche in 3D che consentono di regalare elevata veridicità, restituendo sensazioni del tutto simili a quelle di una visita reale, con l'aggiunta di elementi di percezione supplementari che trasformano la visita in una esperienza visiva e sensoriale unica nel suo genere. L'elemento caratteristico delle immagini è infatti la tridimensionalità, che normalmente non appartiene alla fotografia tradizionale, ma che in questo caso viene percepita dall'osservatore attraverso rilievo e profondità, visibili senza l'ausilio di occhiali o altri supporti. Contatti e informazioni sulla pagina dell'evento

Asylum Fantastic Fest - A Valmontone, a 40 chilometri da Roma, si svolge la prima edizione dell'Asylum Fantastic Fest, una kermesse che fino al 12 maggio propone tutto il 'dark' del cinema e del fumetto. Dall'idea del Fondatore e Direttore Artistico Claudio Miani, il festival si colloca nel cuore del Lazio, a 40 chilometri da Roma, con lo scopo di divenire un punto di riferimento a livello nazionale e internazionale per gli amanti del genere, in una visione di progetto culturale a lungo termine capace di portare ulteriore risalto, prestigio e turismo all’intera area territoriale. Contaminazione è la parola che contiene sufficientemente e con chiarezza l’importanza che l’Asylum Fantastic Fest riserba in questa prima edizione che oltre a una rassegna cinematografica dà ampio spazio alla letteratura e al fumetto di genere, vedrà esposizioni di effetti speciali e oggettistica cinematografica, eventi di make up, antologiche musicali e un contest di Cosplay tra Orrido e Fantastico. Diversi i nomi di richiamo che hanno garantito la propria presenza: dai registi Pupi Avati e Ivan Zuccon all'effettista Sergio Stivaletti e al compositore Marco Werba. Qui per maggiori informazioni

15 years of Magix - Sabato e domenica sono gli ultimi due giorni a disposizione per visitare 15 years of Magix, la mostra organizzata a Wow Spazio Fumetto a Milano per omaggiare Winx Club che nel 2019 compie 15 anni. L'esibizione, dedicata alla serie animata italiana, co-prodotta da Rainbow e Rai Fiction, trasporta i visitatori nella dimensione magica del team di fatine a 15 anni esatti da quando su Rai Due debuttò la prima serie delle magiche eroine nate dalla fantasia e dal talento di Iginio Straffi. Quindici anni di avventure, amicizia, coraggio, e successi da coronare insieme ai fan di ieri e di oggi, con una serie di grandi eventi e di partnership esclusive. La mostra sarà sviluppata in diverse aree, partendo dalle origini e mostrando come le fatine si siano evolute e abbiano saputo reinventarsi e stare al passo con i tempi, fino a diventare un evergreen, una realtà di portata internazionale. La mostra è un viaggio nel mondo delle Winx, dai primi disegni fino ad anticipazioni e contenuti esclusivi della nuovissima ottava serie: per la prima volta è possibile ammirare i bozzetti originari delle fatine e gli studi dei personaggi, compreso il primo test per l'animazione di Bloom. Si può scoprire come, stagione dopo stagione, si è evoluto il design delle Winx, anche attraverso gli abiti originali delle trasformazioni. L'attenzione si sposta poi su come il mondo delle fatine si sia espanso, uscendo dal cartone e diventando una linea di giocattoli, di cui sono esposti i pezzi più rari, ma anche una serie di film e un fumetto, di cui in mostra si possono ammirare il primo numero e alcuni disegni originali. Non mancano aree interattive, fotoset, statue, un divertente karaoke per cantare le canzoni più famose delle Winx e addirittura una proiezione olografica, per giocare e divertirsi sempre in compagnia delle magiche eroine. Qui tutte le informazioni sulla mostra

Al cinema - Joe Berlinger porta al cinema la storia di uno dei più noti serial killer d'America, puntando su un punto di vista inedito: quello della sua fidanzata di allora. Parliamo di Ted Bundy che, negli anni '70, stuprò e uccise tra le 30 e le 35 donne. Ted è un ragazzo bello, intelligente, carismatico e affettuoso e, al momento in cui è ambientato Ted Bundy - Fascino criminale, vive con Liz, una ragazza madre, attenta e innamorata. I due sono una normale coppia felice, a cui in apparenza non manca nulla. Quando Ted viene arrestato e accusato di una serie di efferati omicidi, Liz viene messa a dura prova: chi è davvero l’uomo con cui condivide tutta la sua vita? Mano a mano che i particolari vengono a galla la ragazza capirà che Ted non è vittima di un grande equivoco ma il vero colpevole. Il film, già presentato al Sundance film festival, è un adattamento del libro The Phantom Prince: My Life With Ted Bundy scritto dalla stessa Liz (Elizabeth Kendall): i ruoli dei protagonisti sono stati affidati a due noti giovani attori, Zac Efron e Lily Collins. Qui tutte le altre nuove uscite cinematografiche della settimana

