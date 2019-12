Regione Piemonte, premiati i vincitori del gioco "Dopo l'UNESCO, Agisco!"

Premiati i vincitori del gioco "Dopo l'UNESCO, Agisco!". Il progetto, ideato da Regione Piemonte, coinvolge in totale 162 Comuni, dei quali 100 compresi nel sito UNESCO "Paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato" e 62 nei comuni limitrofi al sito. Ha saputo, in questi anni, trasformare la competizione tra territori in una spinta positiva a fare squadra, risvegliando il senso di comunità e l’orgoglio di portare avanti piccoli e grandi gesti di bellezza. La premiazione dei Comuni vincitori della quinta edizione si è svolta al Teatro dei Batù di Fubine, corredata da interventi dedicati all'architettura ambientale per soluzioni più sostenibili e un'alimentazione più rispettosa dell'ambiente.