Nobel Letteratura a Peter Handke e Olga Tokarczuk

Due Nobel per la Letteratura in un solo annuncio. Per il 2019 il riconoscimento è stato assegnato allo scrittore e drammaturgo austriaco Peter Handke, 76 anni; per il 2018 all'autrice polacca Olga Tokarczuk, 57anni. Quest'anno una doppia assegnazione da parte dell'Accademia di Svezia: l'anno scorso la premiazione era saltata per uno scandalo molestie che si era abbattuto sul marito di una giurata, il regista franco-svedese Jean Claude Arnault

