Nobel per la pace a Denis Mukwege e Nadia Murad, attivisti contro la violenza sessuale come arma di guerra

Il premio Nobel per la pace è stato assegnato a Denis Mukwege e Nadia Murad "per i loro sforzi per mettere fino all'uso della violenza sessuale come arma in guerre e conflitti armati".

Denis Mukwege, nato a Bukavu nel 1955, è un medico e un attivista congolese di 63 anni, che ha fondato nel 1998 il Panzi Hospital, ospedale in cui è diventato il massimo esperto mondiale nella cura di danni fisici interni causati da stupro. Nadia Murad, nata a Sinjar nel 1993, è un'attivista irachena di 25 anni, Ambasciatrice Onu dal 2016 per la dignità dei sopravvissuti alla tratta degli esseri umani.

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2018 to Denis Mukwege and Nadia Murad for their efforts to end the use of sexual violence as a weapon of war and armed conflict. #NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/LaICSbQXWM