Musica: addio al pianista Ezio Bosso, aveva solo 48 anni

Mondo della musica in lutto. E' morto a Bologna a 48 anni Ezio Bosso pianista, compositore e direttore d'orchesta : da anni era malato di una patologia neurodegenerativa. Nel 2011 era stato operato al cervello per l'asportazione di un tumore. Nato a Torino il 13 settembre 1971, musicista di straordinario talento, era stato scoperto dal grande pubblico nel 2016, quando era stato ospite d'onore al Festival di Sanremo. Lo scorso anno aveva annunciato di non poter più suonare. A gennaio le ultime trionfali serata con la sua orchesta, la Europe Philharmonic