Muore a 95 anni la leggenda dei fumetti Stan Lee

È morto a 95 anni Stan Lee, fumettista creatore di molti personaggi Marvel Comics. Lee è morto lunedì mattina in un ospedale di Los Angeles, secondo TMZ e Hollywood Reporter. "Mio padre amava tutti i suoi fan", ha detto la figlia J.C. a TMZ.

Lee, nato a New York nel 1922, è stato il creatore di personaggi iconici come i Fantastici Quattro, Spider-Man, X-Men e Hulk, Thor. Inoltre, è noto per i suoi cameo in quasi tutte le produzioni Marvel, tra cui ne 'Guardiani della galassia', vari 'Spiderm Man', 'The Avengers' e 'Black Panther'.

