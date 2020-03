Morto Gianni Mura: lutto nel giornalismo italiano

La storica "firma" di Repubblica deceduto per un attacco cardiaco a 74 anni

Il mondo del giornalismo italiano dice addio a Gianni Mura, storica "firma" di Repubblica, scomparso a 74 anni nell'ospedale di Senigallia a causa di un attacco cardiaco. Nato a Milano nel 1945 sulle pagine del quotidiano romano, per il quale il giornalista lavorava dal 1976, ha scritto avvincenti pagine di sport occupandosi soprattutto di ciclismo e calcio. Anche scrittore, tra i suoi libri 'Giallo su giallo', del maggio 2007, romanzo vincitore del Premio Grinzane - Cesare Pavese per la narrativa, ambientato durante lo svolgimento del Tour de France, corsa che il giornalista ha seguito per decenni. Alla stessa corsa ha dedicato il libro "La fiamma rossa. Storie e strade dei miei Tour". Nella sua lunga carriera ha scritto pagine indimenticabili della storia dello sport e della cultura italiana

