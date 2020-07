Milano, Filarmonica Scala: 'Concerto per l'Italia' in piazza Duomo 13/9

di lrs

Milano, 23 lug. (LaPresse) - Riparte l'attività della Filarmonica della Scala dopo l'estate. La lunga attesa per il ritorno all'attività concertistica trova da settembre nuove formule: il 'Concerto per Milano', rinviato a giugno a causa delle limitazioni per la pandemia, si terrà domenica 13 settembre alle 20.30. Si chiamerà 'Concerto per l'Italia', a dirigerlo sarà Riccardo Chailly, ospite il violinista Maxim Vengerov, con un programma che al Concerto per violino di Mendelssohn accosta le pagine sinfoniche più celebri del repertorio operistico italiano, da Don Pasquale a Norma, da Manon Lescaut a La forza del destino. Dal sagrato del Duomo di Milano il concerto sarà trasmesso come sempre in diretta da Rai5 in Italia e da Arte Tv in Europa, oltre che distribuito da RaiCom in oltre 20 paesi, inclusi Asia, Giappone e Medio Oriente. È quanto si legge in una nota della Filarmonica della Scala.

(Segue).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata