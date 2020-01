Mibact: Colosseo, Uffizi e Pompei sul podio in Top 30 musei 2019

di lrs

Milano, 25 gen. (LaPresse) - La Top 30 dei musei e dei parchi archeologici statali del 2019 regala conferme e novità, con il podio stabilmente occupato dal Colosseo, con oltre 7,5 milioni di visitatori, le Gallerie degli Uffizi, con quasi 4,4 milioni di ingressi, e Pompei, con circa 4 milioni di presenze. Seguono la Galleria dell'Accademia di Firenze e Castel Sant'Angelo, realtà che da molti anni occupano la cima della classifica della Top 30. Tra i primi cinque istituti, in termini assoluti da segnalare la crescita di Pompei che vede aumentare di 160.000 unità i biglietti staccati nei soli scavi. Lo rivela il ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo in una nota.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata