Mibac: Ecco 46 milioni per Museo design, Capodimonte e Caserta

Milano, 20 mag. (LaPresse) - Il ministero per i Beni e le attività culturali ha dato l'ok al piano strategico Grandi progetti beni culturali da realizzare il prossimo anno. Con un decreto firmato, oggi dal ministro Alberto Bonisoli, sono stati stanziati 46 milioni 173 mila 560 euro per tre progetti da realizzare in Campania e in Lombardia. Il provvedimento destina 10 milioni e 973 mila euro nel 2020 al 'Progetto di ampliamento Ipogeo per la realizzazione del Museo permanente del design italiano'; 30 milioni al 'Grande progetto per la valorizzazione del Museo e Real Bosco di Capodimonte – Campus e la realizzazione cabinet delle porcellane' e 5 milioni e 200 mila euro al progetto 'Reggia in arte e design' della Reggia di Caserta.

