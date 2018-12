Mattarella a Palermo: "Essere capitale della cultura è come essere un faro per intero Paese"

"Palermo e con essa l'intera Sicilia aveva i numeri per essere capitale della cultura. Esserlo per un anno intero vuol dire essere un faro per l'intero Paese". Sono parole del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, che durante la cerimonia di chiusura di "Palermo capitale per la cultura del 2018", ha ringraziato per l'accoglienza calorosa - 5 minuti di applausi - e per gli apprezzamenti ricevuti dal sindaco di Palermo Leoluca Orlando e dal presidente della Regione siciliana Nello Musumeci.