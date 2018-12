Abiti di lusso e gioielli: tutti i look della prima della Scala a Milano

di Laura Carcano e Benedetta Dalla Rovere

Sono state le note di Attilla di Giuseppe Verdi ad inaugurare la stagione della Scala, per la direzione di Riccardo Chailly e la regia di Davide Livermore. Ma nel foyer del teatro, trasformato in una passerella della moda, come puntualmente a ogni prima, la musica dello stile è quella del pentagramma di 'Dolce & Gabbana'.

Negli abiti di tanti vip la loro firma, ma anche nelle mise scelte dal pubblico 'normal people', in gran spolvero per la serata più gettonata nel tempio mondiale della lirica. Nel foyer della Scala di Milano non sono passate inosservate le numerose conversazioni in russo. E Dolce & Gabbana hanno vestito alcune signore russe. E anche Silvia Manella con un outfit stravagante: le locandine dell'opera sul suo abito sono state il tocco melomane, ritornato anche nel vestito di una spettatrice orientale, non passata inosservata. Come altre numerose ospiti straniere alla prima del Piermarini.

Il tocco inconfondibile di Dolce & Gabbana presente anche nel palco reale, impreziosito da una decorazione floreale firmata dai due stilisti: un tripudio di rose gialle, arancioni e rosse, dalle calde sfumature. Ancora il tratto di Dolce & Gabbana nel buffet offerto ai presenti della serata nel ridotto dei palchi: allestimento anch'esso dai colori mediterranei.

Tra gli ospiti istituzionali alla Scala, oltre al capo dello Stato Sergio Mattarella, il presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati e il ministro dei beni culturali Alberto Bonisoli, il sindaco di Milano Beppe Sala e il governatore Attilio Fontana. E poi il mondo della cultura, della finanza e delle grandi occasioni mondane. Pierre Casiraghi con Beatrice Borromeo elegante in nero: lo chic di Armani Privé. Alessandro Cattelan, anche lui in Armani con Ludovica Sauer elegantissima in total black di Armani Privé: in velluto con scollatura generosa.

Immancabile il padrone di casa, il sovrintendente Alexander Pereira con la moglie Daniela Weisser statuaria modella che è anche stilista e per la prima ama indossare una sua creazione. Carla Fracci, sempre eterea, vestita di bianco è una presenza must della prima scaligera anche quest'anno. Dal candore della ex étoile della danza al black di Dalila Di Lazzaro, elegante e sobria in nero. Il colore principe per i look della prima di Attila, che ha registrato un trionfo con una lunghissima ovazione.

Esperto di stile, oltre che di wedding planning, Enzo Miccio, si è presentato in smoking in velluto blu elettrico con una cappa per ripararsi dal freddo. E ha assicurato, intercettato nel foyer, di avere dispensato semplici consigli di moda alle signore alle prese con l'outfit della prima: "Importante l'abito certo, ma mai sottovalutare il make up".

