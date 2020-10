Zerocalcare: oggi il firmacopie di 'Scheletri'

Firmacopie oggi per il nuovo graphic novel di Zerocalcare 'Scheletri' (BAO Publishing) presso la Feltrinelli di via Appia Nuova a Roma. Dalle 10 di questa mattina e fino alle 22, nel completo rispetto delle norme anti-Covid e con ingresso su prenotazione previo acquisto della copia del libro, al fine di garantire il contingentamento e il distanziamento sociale, 250 fan e lettori potranno partecipare in presenza alla giornata di "firmadilli e disegnetti", come li chiama Zerocalcare.

Direttamente dalla giornata di giovedì scorso alla Feltrinelli Duomo di Milano, l’autore ci racconta l’idea dietro la sua nuova opera 'Scheletri', un elettrizzante 'thriller' underground che con una spiccata vena di efferatezza dipinge la vita nelle periferie della Capitale.

