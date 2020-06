Premio Strega, 6 i finalisti: Veronesi, Carofiglio, Parrella, Ferrari, Mencarelli, Bazzi

Sei quest'anno i finalisti al Premio Strega 2020 sono in ordine di voto: Sandro Veronesi (210), Gianrico Carofiglio (199), Valeria Parrella (199), Gian Arturo Ferrari (181), Daniele Mencarelli (168), Jonathan Bazzi (137). Con 'Tutto chiede salvezza' Daniele Mencarelli vince il Premio Srega Giovani 2020. "Dedico questo momento a tutti quelli che oggi, in questo momento, sono in TSO", ha commentato a caldo Mencarelli, come riporta l'account ufficiale Twitter del Premio Strega.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata