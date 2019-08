E' morta la Premio Nobel per la Letteratura Toni Morrison

E' morta a 88 anni Toni Morrison, scrittrice afroamericana e premio Nobel per la letteratura. Lo ha fatto sapere la sua famiglia. Nata in Ohio nel 1931 e discendente di persone schiavizzate, è stata la prima autrice afroamericana a ricevere il riconoscimento, conferitole nel 1993. "Toni Morrison è morta in pace la notte scorsa, circondata dalla sua famiglia e dai suoi amici", hanno scritto in un comunicato i suoi familiari. L'intellettuale è nota come tra le principali voci della letteratura afroamericana. Tra le sue opere ci sono 'Amatissima', che ha vinto un premio Pulitzer, 'L'occhio più azzurro', 'Jazz', 'Canto di Salomone'.

