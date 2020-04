Coronavirus, è morto lo scrittore cileno Luis Sepulveda

Lo scrittore cileno Luis Sepùlveda è morto a 71 anni dopo aver contratto il Covid-19. Ne hanno dato notizia i media spagnoli. Lo scrittore era ricoverato all'ospedale di Oviedo. Sepúlveda era risultato positivo al Covid-19 dopo essere tornato dal festival letterario Correntes dÉscritas, che si è tenuto a Póvoa de Varzim, in Portogallo e si trovava da 48 giorni nel complesso ospedaliero di Oviedo, dove era stato trasferito in terapia intensiva. Autore de Il Vecchio Che Leggeva Romanzi d'Amore, Il Mondo alla Fine del Mondo, La Gabbianella e il Gatto e molti altri romanzi e racconti Sepùlveda viveva da anni in Spagna, dopo essere scappato dal Cile durante la dittatura di Pinochet. Era nato a Ovalle nel 1949, era noto anche come attivista per i diritti civili nel suo Paese.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata