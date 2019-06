Camilleri, secondo giorno in ospedale: "Paziente stazionario, resta critico"

Lo scrittore papà del commissario Montalbano è ricoverato in rianimazione da lunedì per un arresto cardiaco

Le condizioni di Andrea Camilleri sono stazionarie ma restano critiche. È quanto fa sapere l'ospedale Santo Spirito di Roma nel bollettino medico delle 12 in merito alle condizioni di salute dello scrittore, ricoverato in rianimazione da lunedì per un arresto cardiaco. Il paziente ha avuto un "brusco abbassamento pressorio" che ha portato all'arresto cardiaco, ha spiegato Roberto Ricci, direttore del Dea dell'ospedale Santo Spirito. "I parametri sono in costante rilevazione e sono condizionati dai supporti meccanici e farmacologici".

Camilleri, 93 anni, raggiunge il pieno successo con i suoi romanzi con protagonista il commissario Montalbano. Nella prima parte della vita, sino alla soglia dei 70 anni, il suo lavoro principale è stato è quello di regista teatrale e di sceneggiatore. La grande notorietà arriva fra il 1992 e il 1994 con i libri La stagione della caccia (ambientato nella Vigata dell'800) e in particolare con La forma dell'acqua, primo romanzo dedicato a Montalbano.

