I Dodici, Giannotti e Lupi raccontano in un libro il messaggio degli apostoli ai giovani

Raccontare gli apostoli per mandare un messaggio ai giovani d’oggi. Esce il 4 novembre ‘I Dodici. I ragazzi che divennero gli apostoli di Gesù’ (Edizioni Minerva), il nuovo romanzo di Marcello Giannotti e Tiziana Lupi, pubblicato da Edizioni Minerva con la prefazione del cardinale Matteo Maria Zuppi. “Raccontiamo i ragazzi che sono diventati apostoli – dice a LaPresse Tiziana Lupi -. Proviamo a capire com’erano questi giovani e per farlo abbiamo provato a farli pensare e parlare seguendo il filo conduttore dei Vangeli e della prima parte degli Atti degli Apostoli”. E se nel testo “le parole di Gesù restano le stesse”, evidenzia Lupi, “abbiamo immaginato cosa si dicessero sia tra loro sia parlando con Gesù. Abbiamo provato a dar voce ai loro pensieri e alle loro parole alla luce di quello che sappiamo dal Vangelo e di quello che sappiamo dei giovani di tutti i tempi”.

‘I Dodici. I ragazzi che divennero gli apostoli di Gesù’ (Edizioni Minerva)

“Di figure così importanti si sa quasi nulla – aggiunge Lupi -. Sappiamo i loro nomi, sappiamo qualche mestiere, però sappiamo pochissimo altro. Facendo una ricerca è venuto fuori che non si sa nemmeno la loro età. C’è chi sostiene che chiamando Gesù ‘Maestro’ fossero più giovani di lui, ma non ci sono notizie certe nemmeno su questo. Abbiamo provato a immaginarli giovani perché per lanciarsi nell’avventura di seguire un uomo che non gli aveva promesso nulla, o meglio gli aveva promesso la vita eterna. Abbiamo immaginato giovani coraggiosi, determinati, idealisti, ma allo stesso tempo con tutte le fragilità che i ragazzi di ogni tempo hanno. Rileggendo i Vangeli e gli Atti degli Apostoli in quest’ottica abbiamo visto anche le loro fragilità, i loro dubbi, le loro difficoltà”.

Lupi sottolinea come tra i 12 e i ragazzi di oggi ci siano tanti aspetti in comune: “C’è tantissimo degli apostoli nei giovani d’oggi. Che hanno i loro ideali, vedi quelli che protestano pacificamente per l’ambiente, per la scuola, ma anche fragili che hanno bisogno di attenzioni e di certezze. All’epoca i 12 hanno trovato la loro certezza in Gesù, di cui si sono fidati e a cui si sono affidati. Oggi i giovani fanno fatica ad affidarsi agli adulti che molto spesso, troppo spesso li deludono. Noi deludiamo i ragazzi. Gesù non ha deluso gli apostoli che da lui hanno ricevuto tutto. E’ un racconto estremamente attuale e il libro è dedicato ai giovani di tutti i tempi”. Nella prefazione, il cardinale Zuppi pone al centro la dimensione più autenticamente umana della vicenda evangelica. “Ecco perché il libro di Marcello e Tiziana è prezioso, delicato, umano, intenso”, scrive il porporato, sottolineando come gli autori riescano a immaginare i sentimenti e le reazioni delle persone incontrate da Gesù, senza alterarne le parole e il messaggio.