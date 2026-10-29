Capitale Italiana del Libro, ‘Il libro in vita’: Snaporaz porta a Pistoia le voci della letteratura contemporanea

Che cosa succede quando le pagine di un libro escono dagli scaffali, diventano voce, confronto e persino materia da cui far nascere nuove storie? Venerdì 30 e sabato 31 ottobre, in Biblioteca San Giorgio a Pistoia e negli spazi della città la letteratura si mette in movimento con ‘Snaporaz Capitale – Il libro in vita’, due giorni di incontri con scrittrici, scrittori e critici, un laboratorio di scrittura urbana e una performance teatrale. Al centro, l’idea che i libri non siano oggetti da celebrare, ma esperienze capaci di parlare al presente e creare occasioni di incontro. L’iniziativa si inserisce nel programma di Pistoia Capitale italiana del Libro e segna anche il ritorno alla Biblioteca San Giorgio di un appuntamento dedicato all’approfondimento letterario. Negli stessi giorni dell’anno, la biblioteca aveva ospitato per diverse edizioni «L’anno che verrà», festival di riferimento per il dibattito sulla letteratura contemporanea. Oggi quella tradizione riparte con una formula nuova, che porta le parole e le idee anche fuori dagli spazi della biblioteca, dentro la città.

A curare e guidare l’iniziativa è Snaporaz, rivista e testata giornalistica culturale che da quasi quattro anni scommette su un’impresa controcorrente: parlare e scrivere di cultura con il massimo rigore, rivolgendosi a un pubblico di «lettori veri» ed esigenti. Non un salotto, non una vetrina per influencer o una semplice piattaforma digitale, ma un vero e proprio laboratorio critico indipendente che rifiuta le logiche del puro marketing editoriale e le mode di consumo usa-e-getta. Come spiega il direttore editoriale Filippo D’Angelo, la cultura non ha bisogno di essere adescata con artifici commerciali o ridotta a merce: i lettori disposti a confrontarsi con testi complessi esistono, e cercarli significa offrire loro contenuti di qualità autentica. Snaporaz scende così nella dimensione tridimensionale della città, portando a Pistoia un parterre di assoluto rilievo nel panorama culturale italiano.

Walter Siti

“Pistoia Capitale italiana del Libro è un’occasione per dimostrare che la lettura non è un’esperienza solitaria o legata soltanto alle pagine, ma può diventare incontro, confronto e partecipazione – evidenzia Marica Setaro, assessora alla Cultura del Comune di Pistoia –. Con “Snaporaz Capitale – Il libro in vita” portiamo in città voci autorevoli della letteratura contemporanea e offriamo al pubblico occasioni diverse per avvicinarsi ai libri, dalla riflessione critica alla scrittura, fino alla performance dal vivo. È questo il valore della cultura: creare connessioni, stimolare nuove domande e rendere la città un luogo in cui le idee circolano e si condividono”. Un’occasione imperdibile sarà il laboratorio di scrittura “Raccontare il paesaggio urbano”: un’opportunità unica per lavorare sul campo guidati da Giulio Mozzi — tra i più autorevoli e importanti formatori di scrittura creativa in Italia, fondatore della celebre Bottega di Narrazione — affiancato da Fiammetta Palpati, vincitrice del Premio Campiello Opera Prima 2024, per trasformare l’esplorazione del territorio in invenzione narrativa in presa diretta. Accanto al laboratorio, gli incontri vedranno la partecipazione di grandi figure, tra cui Walter Siti, scrittore, saggista e vincitore del Premio Strega, chiamato a interrogarsi sul legame segreto tra vita e scrittura, insieme a voci di spicco della critica e della poesia contemporanea come Guido Mazzoni, Gilda Policastro, Gianluigi Simonetti, Linda Terziroli e Lavinia Mannelli.

Filippo D’Angelo

Venerdì 30 ottobre, dalle 15 alle 18, alla Biblioteca San Giorgio e in altre zone della città, si svolgerà il laboratorio di scrittura Raccontare il paesaggio urbano, a cura di Giulio Mozzi e Fiammetta Palpati. Il percorso proseguirà sabato 31 ottobre, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, e offrirà ai partecipanti due giorni per esplorare il territorio e sperimentare come far nascere la scrittura dall’osservazione dei luoghi. Il costo è di 30 euro, con un massimo di 20 partecipanti. Sempre sabato 31 ottobre, all’Auditorium Terzani della Biblioteca San Giorgio, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, si terrà Il libro in vita, un’occasione per scoprire l’inesauribile vitalità delle parole, delle storie e dei libri. All’iniziativa, a cura della rivista Snaporaz, parteciperanno Lavinia Mannelli, Guido Mazzoni, Gilda Policastro, Gianluigi Simonetti, Walter Siti e Linda Terziroli. Gli incontri saranno moderati da Filippo D’Angelo, Roberto Gerace e Matteo Moca. L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili. La giornata si concluderà alle 18.30, negli spazi della Sala Dipartimenti e dello Spazio Kiefer della Biblioteca San Giorgio, con la performance di Fausto Paravidino, drammaturgo, attore e regista tra i più apprezzati della scena teatrale e cinematografica italiana (già Premio Ubu e Premio Tondelli). Paravidino si farà vero e proprio “libro vivente”, recitando integralmente a memoria La leggenda del santo bevitore di Joseph Roth. Anche in questo caso, l’accesso è libero fino a esaurimento dei posti.